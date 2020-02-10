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Honor готовит новый смартфон Honor 9X Lite

Honor готовит новый смартфон Honor 9X Lite
04:57 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Honor готовит новую модель смартфона Honor 9X Lite.

В июле прошлого года суббренд Huawei представил новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro. В этом году, похоже, в семействе будет пополнение — новая модель Honor 9X Lite.

Что известно

В сети появился рекламный постер смартфона, на котором изображена его тыльная сторона. Мы видим только сканер отпечатков пальцев и двойную камеру с 48-мегапиксельным датчиком, о чем свидетельствует надпись. Скорее всего, второй модуль камеры — датчик глубины.

Также Honor 9X Lite прошел сертификацию Google Play с номерами моделей JSN-L21, JSN-L22 и JSN-L23. Это значит, что смартфон получит предустановленные сервисы Google, несмотря на санкции США.

Скорее всего, внутри будет установлен процессор Kirin 710F, как у Honor 9X для глобального рынка, что и позволило Honor обойти запрет на сертификацию Google.

Стоимость и дата выхода Honor 9X Lite пока неизвестны.

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Смартфон, Honor, Honor 9X Lite.
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