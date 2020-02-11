Смартфоны OnePlus обзаведутся полезной функцией

Новости технологии:Вскоре полезную опцию получат и гаджеты OnePlus – при этом программный апгрейд получат не только новинки компании, но и модели, которые уже стали классикой.

В сентябре прошлого года Google анонсировала интерфейс Ambient Mode, способный расширить функциональность Android-смартфонов, находящихся в режиме ожидания.

Подробнее о новой функции

Функция Ambient Mode превращает гаджет в своеобразную цифровую фоторамку и позволяет использовать его в качестве пульта управления различными устройствами умного дома. Благодаря такому режиму можно получить быстрый доступ к данным о погоде, развлечениям, календарю, напоминаниям и многому другому.

Значки сообщений в таком режиме выводятся в нижнюю часть экрана вместе с ярлыком для запуска виртуального ассистента. Кроме того, на экран блокировки будут выводиться часы или снимки из галереи Google Photo.

По заявлению компании, соответствующее обновление прошивки получат модели OnePlus 3 и более новые смартфоны бренда. Ожидается, что апдейт начнет распространяться в течение недели. Пользователи получат сообщение о возможности настройки функции во время зарядки смартфона. Ambient Mode можно будет включить вручную в настройках своего гаджета.