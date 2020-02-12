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Среда, 12.02.2020
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Galaxy S20: что известно о новых флагманах Samsung (Видео)
Galaxy S20: что известно о новых флагманах Samsung (Видео)

Galaxy S20: что известно о новых флагманах Samsung (Видео)

Galaxy S20: что известно о новых флагманах Samsung (Видео)
04:04 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20.

На мероприятии Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско компания Samsung представила свое новое флагманское семейство Galaxy S20. Это три модели смартфонов: Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

В первую очередь поговорим не об улучшенном "железе" либо апгрейде камер, а о нововведениях линейки в общем. И главное нововведение — это названия. Если раньше после S8 следовала линейка S9, то после прошлогодних Galaxy S10 Samsung пропустила цифры от 11 до 19 и перескочила сразу на Galaxy S20.

Как и в прошлом году, моделей в линейке три, но и название, и их порядок изменился. В прошлом году были бюджетный Galaxy S10e, базовый Galaxy S10 и топовый Galaxy S10+. Теперь же звание "младшего брата" получил Galaxy S20, Galaxy S20+ перешел в категорию середнячков, а на место старшего пришел Galaxy S20 Ultra.

В общем, Galaxy S20 очень похожи на Galaxy S10: те же закругленные края дисплея, тот же круглый вырез для фронтальной камеры, только переехавший в левый угол.

А вот основная камера уже не та: у новых флагманов объективы расположены в прямоугольном блоке. У Galaxy S20 Ultra самая мощная и, соответственно, самая большая камера с надписью Space Zoom 100X, намекающей на "космические" возможности зума. У Galaxy S20+ блок камеры поменьше, а у Galaxy S20 — вытянутый прямоугольный модуль. Кстати, слухи о хаотичном расположении датчиков не подтвердились: сенсоры здесь идут по порядку, так что перфекционисты могут спать спокойно.

У Galaxy S20 Ultra 6,9-дюймовый Infinity-O Dynamic AMOLED дисплей, у Galaxy S20+ 6,7-дюймовый экран, а у Galaxy S20 — 6,2 дюйма. Все с частотой обновления 120 Гц и сертификацией HDR10+.

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Новые флагманы одними из первых получили топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865, в некоторых регионах будут использоваться фирменные чипы Exynos 990.

У Galaxy S20 и Galaxy S20+ по 8 либо 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ хранилища у младшей модели и 128/512 ГБ у старшей. У Galaxy S20 Ultra 12 либо 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128/512 ГБ ПЗУ. При этом объем хранилища можно увеличить еще на 1 ТБ с помощью карты памяти.

Емкость аккумуляторов тоже довольно внушительная: 4000 мАч у Galaxy S20, 4500 мАч у Galaxy S20+ и 5000 мАч у Galaxy S20 Ultra. Поддерживается быстрая проводная и беспроводная зарядки, а также обратная беспроводная зарядка.

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Все три модели идут с поддержкой 5G, NFC, Bluetooth 5.0, стереодинамиками AKG и ОС Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

А теперь самое интересное. У S20 Ultra 4 модуля камеры: 108-мегапиксельный датчик (F/1,8), который объединяет 9 пикселей в один, увеличивая захват света и улучшая качество снимков; 48-мегапиксельный телефотообъектив с оптической стабилизацией и 4-кратным оптическим зумом (F/3,5); 12 Мп широкоугольная камера с углом обзора 120 градусов (F/2,2) и датчик ToF. Заявлен 100-кратный гибридный зум.

Фронтальная камера 40-мегапиксельная (F/2,2).

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У Galaxy S20+ тоже четыре модуля: 12 Мп ультраширокоугольная камера с углом обзора 120 градусов (F/2,2); 12 Мп широкоугольная камера с углом обзора 79 градусов (F/1,8); 64 Мп телефото объектив (F/2,0) и датчик ToF. Заявлен 30-кратный гибридный зум.

Фронтальная камера здесь 10-мегапиксельная (F/2,2).

У обычного Galaxy S20 три камеры, причем такие же, как у Galaxy S20+, только без датчика ToF. Фронтальная камера тоже 10-мегапиксельная (F/2,2).

Все три смартфона способны записывать видео 8K.

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Предварительные заказы стартуют 21 февраля, а в продажу флагманы поступят 6 марта.

Стоимость Galaxy S20 стартует от $1000, на выбор есть серый, синий и розовый цвета. Galaxy S20+ обойдется минимум в $1200 и будет доступен в серой, синей и черной расцветках. Ценник Galaxy S20 Ultra начинается от $1400, на выбор только серая и черная расцветки.

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Samsung, Смартфоны, Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra.
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