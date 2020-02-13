"Королевской битве" в Call of Duty: Modern Warfare быть? Свежий тизер (Видео)

Новости технологии:В новом тизере разработчики намекнули на королевскую битву в Call of Duty: Modern Warfare.

Слухи о королевской битве в Call of Duty: Modern Warfare ходят еще с момента релиза. Геймеры даже успели найти карту для режима внутри игры. Все же Infinity Ward не спешит добавлять королевскую битву, но готовит геймеров к анонсу.

В Modern Warfare стартовал второй сезон, начало которого разработчики отметили кинематографическим роликом. По сценарию, Гоуст замечает странную активность в Верданске, так как местные бойцы стреляют друг в друга, и запрашивает помощь у Прайса. Потом камера отдаляется и игрокам демонстрируется большая карта, которая окружена зеленым дымом, а с самолетов высаживаются солдаты и сбрасываются.

Намек, как говорится, понят, но это не единственная подсказка. После обновления в главном меню Call of Duty: Modern Warfare появился новый раздел, который пока что "засекречен". Так что наряду с кооперативными миссиями и мультиплеерными битвами появится новый режим.

Тот самый кинематографический трейлер, который встречает игрока в Modern Warfare после обновления:

В "дорожной карте", которую Infinity Ward выпустили в аккурат перед стартом второго сезона, напрямую не говорится о введении королевской битвы. Все же разработчики оставили простор для сюрприза. На протяжении сезона игрокам пообещали новый вариант "Перестрелки", "Инфицированную наземную войну", "Укрепление", а также новый режим, который пометили эмблемой с короной.