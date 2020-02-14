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Samsung Galaxy Z Flip: первая партия распродана за 7,5 часов

Samsung Galaxy Z Flip: первая партия распродана за 7,5 часов
04:58 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Samsung Galaxy Z Flip: Уже через 7,5 часов вся первая партия была распродана.

В Южной Корее Samsung провела эксклюзивную продажу нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip в своих магазинах Digital Plaza в Сеуле, и результаты впечатляют.

Сколько продали

Продажи начались в 10:30 по местному времени, и уже через 7,5 часов вся первая партия была распродана. Правда, она была немногочисленной — всего 900 гаджетов.

Большей популярностью пользуется расцветка Mirror Purple: смартфоны в этом цвете закончились первыми, после чего покупателям был доступен только черный цвет — Mirror Black.

Кстати, будет еще золотистая расцветка, которую показали на официальной презентации в Сан-Франциско, но позже. Также будет лимитированная версия Thom Browne Edition.

Напомним, предзаказы на Samsung Galaxy Z Flip откроют завтра, 14 февраля. Стоимость смартфона — $1380.

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Samsung, Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Flip.
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