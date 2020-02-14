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Кошелек в твоем смартфоне: lifecell запустил мобильное приложение Paycell

Кошелек в твоем смартфоне: lifecell запустил мобильное приложение Paycell
04:58 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:lifecell объявил о запуске мобильного приложения Paycell.

Мобильный оператор lifecell объявляет о запуске мобильного приложения Paycell, с помощью которого можно совершать платежи.

Как это работает

С помощью Paycell можно:

  • создать электронный кошелек
  • пополнить электронный кошелек банковской картой
  • проверить баланс
  • просмотреть историю транзакций
  • оплатить более тысячи сервисов онлайн
  • перевести средства на банковскую карту или любой другой электронный кошелек
  • узнать о действующих акциях и предложениях от партнеров.

Кроме того, пользователи смогут смотреть историю платежей, переводить деньги между кошельками без комиссии, отправлять запрос о перечислении средств друзьям, которые также пользуются приложением Paycell, и быстро переводить деньги с помощью QR-кода.

Самое главное — приложение доступно для абонентов всех мобильных операторов, но только на смартфонах под управлением операционной системы Android.

Но для зарегистрированных абонентов lifecell, которые обслуживаются по индивидуальным тарифным планам на условиях предоплаты, есть преимущества: они смогут оплачивать услуги прямо с баланса мобильного счета. Также скачавшие приложение Paycell получат 1 ГБ интернета на 7 дней в подарок.

В пресс-службе lifecell говорят, что платежи защищены технологией 3D Secure и осуществляются в соответствии с международными стандартами.

Если у вас уже есть кабинет на oplata.lifecell.ua — сохраненные карты отобразятся и в Paycell.

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lifecell, Paycell.
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