Смартфоны Samsung Galaxy A30 и Galaxy A50s обновили до Android 10 с OneUI 2.0

Новости технологии:Samsung Galaxy A30 и Galaxy A50s получили Android 10 с OneUI 2.0.

Samsung вновь опережает график обновлений до Android 10 с OneUI 2.0, в этот раз со смартфонами Galaxy A30 и Galaxy A50s.

Что это значит

Эти модели уже начали получать свежую прошивку, хотя ожидалось, что Samsung обновит их в марте—апреле.

Первыми Android 10 с фирменной оболочкой OneUI 2.0 получили владельцы Galaxy A50s во Вьетнаме. Это прошивка A507FNXXU3BTB2, о доступности которой можно узнать в настройках.

А уже через несколько часов обновляться начали смартфоны Galaxy A30 в Индии. Прошивка A305FDDU4BTB3 весит 1,4 ГБ и содержит патч безопасности от 1 февраля.

Как и всегда, обновление распространяется волнами, поэтому жителям других стран надо подождать.