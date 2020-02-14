MiJia Qualitell: Bluetooth-колонка от Xiaomi с беспроводной зарядкой (Фото)

Новости технологии:Портативная колонка Xiaomi MiJia Qualitell с аккумулятором на 1800 мАч.

На AliExpress продается интересная Bluetooth-колонка Xiaomi, выпущенная под брендом MiJia.

Что известно

Модель называется Qualitell и она может похвастаться минималистичным ретро дизайном, а также беспроводной 10-ваттной зарядкой для телефонов. Панель установили в верхней части устройства. Если говорить про звук, то за него отвечают полночастотные стереодинамики диаметром 52 мм и усилитель Texas Instruments мощностью в 20 Вт.

Работает MiJia Qualitell от аккумулятора на 1800 мАч, которого хватит на 8 часов беспрерывного прослушивания музыки. В колонке установлен ещё специальный переключатель, с помощью которого активируются 7 разных звуков природы. Их можно включать по расписанию. Например, утром просыпаться под пение птиц, не пугаясь громкого будильника, а ночью засыпать под звуки дождя.