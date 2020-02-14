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"Гвинт: Ведьмак. Карточная игра" теперь на Android: дата выхода (Видео)

"Гвинт: Ведьмак. Карточная игра" теперь на Android: дата выхода (Видео)
05:58 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:"Гвинт: Ведьмак. Карточная игра" доберется до Android уже в марте.

«ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра» уже выбралась за пределы старших платформ, получив версию для iOS, а теперь игра доберется до пользователей Android.

Что известно

CD Projekt сопроводила анонс запуском страницы «ГВИНТА» в Google Play. Уже 24 марта игроки на Android получат полноценную версию с синхронизацией сохранений через учетную запись GOG, а также общий мультиплеер с пользователями PC и iOS. Напомним, что разработчики закрыли поддержку версий для PlayStation 4 и Xbox One.

На странице «ГВИНТА» в Google Play уже появилась кнопка для предварительной регистрации. Подписавшись, игрок получит уведомление в день релиза 24 марта, а также бонус в виде аватара «Имперского голема».

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Смартфон, Игра, Ведьмак, Гвинт.
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