День Святого Валентина 2020: дудл от Google для всех влюбленных

Новости технологии:Сегодня, 14 февраля, все влюбленные отмечают День святого Валентина.

На главной странице поисковика появился новый анимированный дудл посвящен Дню святого Валентина, который традиционно отмечается 14 февраля. Именно этот праздник стал основой для создания нового логотипа Google дудл.

Сегодня, независимо от того, где вы находитесь во вселенной, любовь витает в воздухе!

День святого Валентина отмечают во многих странах мира. Традиционно в этот праздник пары обмениваются валентинками – открытками в форме сердец.

Независимо от того, находятся ли ваши близкие на расстоянии световых лет или поблизости, мы надеемся, что никакое пространство не помешает им узнать, что вы за ними.

Желаем всем звездного Дня святого Валентина!