Marvel’s Avengers вышла в Steam и PS Store: время для предзаказов

Marvel’s Avengers выйдет только в сентябре, но Square Enix уже решила собрать кассу, запустив предзаказы с особыми изданиями.
Что известно
«Мстители» получат три цифровых издания — стандартное, специальный комплект для PlayStation 4 и «делюкс». В первый набор попадет только сама игра. За покупку эксклюзивной версии игроки получат 1 000 кредитов, именную табличку Мисс Марвел и 72-часовой ранний доступ к игре. В «Делюкс» издание попали по шесть обсидиановых костюмов для героев и эмблем, а также 72-часовой ранний доступ.
Оба комплекта уже лежат на виртуальных полках Steam и PlayStation Store:
Steam:
PlayStation Store:
Square Enix также подготовила «Величайшее издание Земли», в которое попали:
За раннюю покупку игрокам также откроют двери на бета-тестирование игры, подарят эксклюзивную именную эмблему и набор костюмов «Классика Marvel». Выйдет Marvel’s Avengers уже 4 сентября на PlayStation 4, Xbox One, PC и Stadia.