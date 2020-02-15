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Marvel’s Avengers вышла в Steam и PS Store: время для предзаказов

Marvel’s Avengers вышла в Steam и PS Store: время для предзаказов
05:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости технологии:Marvel’s Avengers уже можно предзаказать в Steam и PS Store.

Marvel’s Avengers выйдет только в сентябре, но Square Enix уже решила собрать кассу, запустив предзаказы с особыми изданиями.

Что известно

«Мстители» получат три цифровых издания — стандартное, специальный комплект для PlayStation 4 и «делюкс». В первый набор попадет только сама игра. За покупку эксклюзивной версии игроки получат 1 000 кредитов, именную табличку Мисс Марвел и 72-часовой ранний доступ к игре. В «Делюкс» издание попали по шесть обсидиановых костюмов для героев и эмблем, а также 72-часовой ранний доступ.

Оба комплекта уже лежат на виртуальных полках Steam и PlayStation Store:

Steam:

  • стандартное издание за 899 грн
  • Deluxe-издание за 1 199

PlayStation Store:

  • стандартное издание за 1 999 грн
  • эксклюзивное цифровое издание за 2 199 грн
  • Deluxe-издание за 2 399 грн

Square Enix также подготовила «Величайшее издание Земли», в которое попали:

  • чертеж брони Железного человека,
  • стилбук
  • пряжка Чёрной Вдовы,
  • брелок «Мьёльнир Тора»,
  • 30-сантиметровая статуэтка Капитана Америки от компании Gentle Giant,
  • фигурка Халка с качающейся головой,
  • значок Почетного Мстителя Камалы Хан,
  • снимок со Мстителями,
  • ранний доступ к игре за 72 часа до её выхода,
  • контент Deluxe-издания Marvel’s Avengers.

 

За раннюю покупку игрокам также откроют двери на бета-тестирование игры, подарят эксклюзивную именную эмблему и набор костюмов «Классика Marvel». Выйдет Marvel’s Avengers уже 4 сентября на PlayStation 4, Xbox One, PC и Stadia.

 

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Игра, Playstation Store, Steam, Marvel’s Avengers.
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