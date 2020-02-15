Marvel’s Avengers вышла в Steam и PS Store: время для предзаказов

Новости технологии:Marvel’s Avengers уже можно предзаказать в Steam и PS Store.

Marvel’s Avengers выйдет только в сентябре, но Square Enix уже решила собрать кассу, запустив предзаказы с особыми изданиями.

Что известно

«Мстители» получат три цифровых издания — стандартное, специальный комплект для PlayStation 4 и «делюкс». В первый набор попадет только сама игра. За покупку эксклюзивной версии игроки получат 1 000 кредитов, именную табличку Мисс Марвел и 72-часовой ранний доступ к игре. В «Делюкс» издание попали по шесть обсидиановых костюмов для героев и эмблем, а также 72-часовой ранний доступ.

Оба комплекта уже лежат на виртуальных полках Steam и PlayStation Store:

Steam:

стандартное издание за 899 грн

Deluxe-издание за 1 199

PlayStation Store:

стандартное издание за 1 999 грн

эксклюзивное цифровое издание за 2 199 грн

Deluxe-издание за 2 399 грн

Square Enix также подготовила «Величайшее издание Земли», в которое попали:

чертеж брони Железного человека,

стилбук

пряжка Чёрной Вдовы,

брелок «Мьёльнир Тора»,

30-сантиметровая статуэтка Капитана Америки от компании Gentle Giant,

фигурка Халка с качающейся головой,

значок Почетного Мстителя Камалы Хан,

снимок со Мстителями,

ранний доступ к игре за 72 часа до её выхода,

контент Deluxe-издания Marvel’s Avengers.

За раннюю покупку игрокам также откроют двери на бета-тестирование игры, подарят эксклюзивную именную эмблему и набор костюмов «Классика Marvel». Выйдет Marvel’s Avengers уже 4 сентября на PlayStation 4, Xbox One, PC и Stadia.