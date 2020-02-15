Lenovo готовит свой первый игровой смартфон Legion

Новости технологии:Lenovo опубликовала очередной тизер смартфона Legion.

Компания Lenovo опубликовала очередной тизер своего первого игрового смартфона, который выйдет на рынок под брендом Legion.

Что известно

Согласно постеру, аппарат набирает в тесте производительности AnTuTu более 600 тысяч баллов. Это отличный результат. Естественно, всё благодаря тому, что новинка будет работать под управлением 7-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 865. Кстати, в январском топе самых мощных Android-смартфонов лидирующие позиции занимают устройства, который не пересекли отметку в 510 тысяч.

Кроме топового чипа, игровой смартфон Legion ещё получит поддержку сети пятого поколения, энергоёмкий аккумулятор на 4000-5000 мАч и, возможно, дисплей с вырезом для фронтальной камеры.

Когда ждать

Аппарат должны представить в этом или следующем месяце. Он составит конкуренцию смартфонам Razer, Black Shark, Nubia Red Magic и ASUS ROG.