Необычные USB-флешки Xiaomi Jessis M с разъемами USB-С и Lightning (Фото)

На выбор есть как обычные флешки с портом USB, так и гибридные накопители с двойным интерфейсом подключения. На одной стороне - порт USB, на другой - USB Type-C либо Lightning. В результате флешку можно подключать к компьютеру, смартфону, планшету, ноутбуку.
Корпус флешки выполнен из металла и вращается на 360 градусов, быстро переключаясь между портами.
Объем памяти - до 128 ГБ. Скорость чтения - до 120 МБ/с, скорость записи - 15–40 МБ/с.
Вес флешки - 20 г.
Цены
Односторонняя USB 64 ГБ - $14,99
Односторонняя USB 32 ГБ - $10,99
Односторонняя USB 128 ГБ - $25,99
Двусторонняя USB+USB Type-C 32 ГБ - $12,34
Двусторонняя USB+USB Type-C 64 ГБ - $16,34
Двусторонняя USB+USB Type-C 128 ГБ - $28,34
Двусторонняя USB+Lightning 64 ГБ - $27,34
Двусторонняя USB+Lightning 128 ГБ - $37,34