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Необычные USB-флешки Xiaomi Jessis M с разъемами USB-С и Lightning (Фото)

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Необычные USB-флешки Xiaomi Jessis M с разъемами USB-С и Lightning (Фото)
15:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: gagadget.com

Новости технологии:Еще одна интересная штука из ассортимента Xiaomi - гибридные флешки с разными разъемами.

На выбор есть как обычные флешки с портом USB, так и гибридные накопители с двойным интерфейсом подключения. На одной стороне - порт USB, на другой - USB Type-C либо Lightning. В результате флешку можно подключать к компьютеру, смартфону, планшету, ноутбуку.

Корпус флешки выполнен из металла и вращается на 360 градусов, быстро переключаясь между портами.

Объем памяти - до 128 ГБ. Скорость чтения - до 120 МБ/с, скорость записи - 15–40 МБ/с.

Вес флешки - 20 г.

Цены

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Односторонняя USB 64 ГБ - $14,99

Односторонняя USB 32 ГБ - $10,99

Односторонняя USB 128 ГБ - $25,99

Двусторонняя USB+USB Type-C 32 ГБ - $12,34

Двусторонняя USB+USB Type-C 64 ГБ - $16,34

Двусторонняя USB+USB Type-C 128 ГБ - $28,34

Двусторонняя USB+Lightning 64 ГБ - $27,34

Двусторонняя USB+Lightning 128 ГБ - $37,34

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Флэшка, USB, Xiaomi, Xiaomi Jessis M.
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