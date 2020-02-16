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Android 10 с EMUI 10 для Honor 8X: обновление добралось до Европы

Android 10 с EMUI 10 для Honor 8X: обновление добралось до Европы
05:59 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Huawei обновила Honor 8X до Android 10 с EMUI 10.

Huawei выпустила глобальную стабильную версию EMUI 10 для Honor 8X в январе, но вот только сейчас обновление добралось до Европы.

Что известно

Об это сообщает издание Huawei Central. Прошивка вышла с номером сборки 10.0.0.175/10.0.0.170 и весит больше 3 ГБ. В системе присутствуют все основные нововведения оболочки EMUI 10, а также некоторые особенности Android 10, включая тёмную тему, новый интерфейс и расширенный настройки местоположения. Проверить наличие обновления можно в приложении HiCare или же в настройках устройства.

Если вы, вдруг, забыли

Honor 8X вышел в сентябре 2018 года. Аппарат имеет 6.5-дюймовый FHD+ дисплей 19.5:9 c разрешением 2340×1080 пикселей и вырезом сверху. Работает устройство на процессоре Kirin 710 в паре 4/6 ГБ ОЗУ. В смартфоне также установлена двойная основная камера на 20 Мп + 2 Мп, аккумулятор на 3750 мАч, NFC-чип и порт для зарядки microUSB.

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Honor 8X, EMUI 10, Huawei Central.
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