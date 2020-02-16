Android 10 с EMUI 10 для Honor 8X: обновление добралось до Европы

Новости технологии:Huawei обновила Honor 8X до Android 10 с EMUI 10.

Huawei выпустила глобальную стабильную версию EMUI 10 для Honor 8X в январе, но вот только сейчас обновление добралось до Европы.

Что известно

Об это сообщает издание Huawei Central. Прошивка вышла с номером сборки 10.0.0.175/10.0.0.170 и весит больше 3 ГБ. В системе присутствуют все основные нововведения оболочки EMUI 10, а также некоторые особенности Android 10, включая тёмную тему, новый интерфейс и расширенный настройки местоположения. Проверить наличие обновления можно в приложении HiCare или же в настройках устройства.

Если вы, вдруг, забыли

Honor 8X вышел в сентябре 2018 года. Аппарат имеет 6.5-дюймовый FHD+ дисплей 19.5:9 c разрешением 2340×1080 пикселей и вырезом сверху. Работает устройство на процессоре Kirin 710 в паре 4/6 ГБ ОЗУ. В смартфоне также установлена двойная основная камера на 20 Мп + 2 Мп, аккумулятор на 3750 мАч, NFC-чип и порт для зарядки microUSB.