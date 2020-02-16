OPPO представила свой новый бюджетный смартфон (Фото)

Новости технологии:OPPO A31: Смартофон с процессором MediaTek Helio P35 и с 4 ГБ оперативной памяти.

Компания OPPO официально представила свой новый бюджетный смартфон OPPO A31.

Характеристики

Новинка получила 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1600×720 точек) и каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной фронталки. Сканер отпечатков пальцев расположился на задней панели.

Внутри установлен процессор MediaTek Helio P35 в связке с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, объем которого можно увеличить с помощью карты памяти microSD. Емкость аккумулятора — 4230 мАч.

Основная камера здесь тройная: 12-мегапиксельный сенсор, 2-мегапиксельный модуль для макросъёмки и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Также есть поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, 3,5 мм разъем для наушников и порт Micro-USB.

Работает смартфон под управлением ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.1.

Цена

Новый OPPO A31 оценили в $190. На выбор есть расцветки Mystery Black и Fantasy White.