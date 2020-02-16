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Первую партию Xiaomi Mi 10 разобрали всего за 1 минуту

Первую партию Xiaomi Mi 10 разобрали всего за 1 минуту
06:11 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Первая партия смартфонов Xiaomi Mi 10 разошлась всего за 1 минуту.

Вчера новый флагман Xiaomi Mi 10 поступил в продажу в Китае, и компания уже поделилась первыми результатами.

Сколько продали

Итак, первая партия смартфонов разошлась всего за 1 минуту! Сколько устройств было в первой партии — производитель не говорит, но отмечает, что общий объем продаж превысил 200 млн юаней (28,65 млн долларов).

Следующая партия Xiaomi Mi 10 поступит в продажу 18 февраля, уже вместе со старшей версией Mi 10 Pro.

Глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) уверяет, что производство «кипело» за месяц до выпуска, поэтому компания постаралась сделать необходимые запасы. Правда, из-за коронавируса и приостановки работы заводов поставки будут ограничены в ближайшие неделю или две.

Почему так дорого

А вице-президент компании и глава Redmi Лу Вейбинг в очередной раз пояснил, почему Xiaomi Mi 10 значительно дороже предыдущих флагманов. Напомним, стоимость Mi 10 стартует от $573, Mi 10 Pro — от $716.

В первую очередь, на цену повлиял процессор Snapdragon 865, который стоит вдвое дороже Snapdragon 855. Также прибавьте к стоимости экран-водопад с частотой 90 Гц и отверстием под фронталку, 108-мегапиксельную камеру, оперативную память LPDDR5, увеличенный аккумулятор и новую систему охлаждения.

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Китай, Смартфон, Xiaomi Mi 10.
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