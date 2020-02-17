Samsung Galaxy Z Flip прошел тест на прочность: результаты

Новости технологии:Galaxy Z Flip провалил первый краш-тест.

На днях новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip поступил в продажу и уже появился на столе известного блогера Зака Нильсона, автора канала JerryRigEverything. И во время его традиционных тестов выяснился один интересный момент.

Что не так

Зак обратил внимание, что покрытие дисплея царапается предметами с твердостью 2 по шкале Мооса, хотя обычно современные смартфоны берут только материалы с твердостью 6–7. То есть Galaxy Z Flip можно поцарапать даже обычным ногтем.

Но ведь на презентации Samsung заявила, что гибкий дисплей защищен специальным ультратонким стеклянным покрытием, а не пластиком, как другие складные устройства. Такое покрытие называется Ultra Thin Glass и стало настоящим прорывом.

Однако в чем инновационность этого материала, если он царапается так же, как и обычное пластиковое покрытие? Зак заподозрил, что Samsung соврала, и защитное покрытие Galaxy Z Flip тоже пластиковое.

Издание The Verge решило разобраться с этим вопросом и обратилось за комментариями к Samsung. В компании не хотели общаться с журналистами, но через время один из представителей пояснил:

Galaxy Z Flip оснащен дисплеем Infinity Flex с ультратонким стеклом Samsung (UTG), который обеспечивает гладкий, превосходный внешний вид и обеспечивает захватывающий просмотр. Первая в своем роде технология UTG от Samsung отличается от других во флагманских устройствах Galaxy. Так как дисплей гибкий, с ним следует обращаться осторожно. Также Galaxy Z Flip имеет защитный слой поверх UTG, аналогичный Galaxy Fold

Похоже, Samsung намекает, что поцарапаться мог тот самый второй защитный слой. Но Зак считает, что Samsung может использовать гибридный пластиковый полимер (со смешанными микроскопическими кусочками стекла), поэтому и рекламирует такое покрытие как «стекло».

В любом случае, с другим тестом — на прочность — смартфон справился. Блогер пытался согнуть его, в результате немного отошли металлические рамки, а под конец треснуло стекло на задней панели. Но сам экран продолжил нормально работать.