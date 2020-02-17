Galaxy Tab A 8.4 (2020): новый недорогой планшет от Samsung

Новости технологии:Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020): характеристики.

В базе данных Google Play Console появилась информация о новом планшете Samsung — Galaxy Tab A 8.4 (2020).

Что известно

Судя по характеристикам, это будет бюджетное устройство. Планшет получит 8,4-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей.

Внутри установлен процессор Exynos 7904 с двумя ядрами ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и шестью ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц в связке с 3 ГБ оперативной памяти. Скорее всего, объем хранилища составит 32 либо 64 ГБ памяти.

Операционная система — Android 9 Pie, но, надеемся, к моменту выхода это будет уже свежая Android 10.

К сожалению, больше подробностей о новинке нет. Дата анонса неизвестна, но, видимо, официальная презентация уже не за горами.