Xiaomi Duka: Круглая электронная рулетка всего за $15

Недавно мы писали про лазерный дальномер Xiaomi Mijia Duka 40m LS-P, теперь же рассказываем о еще одной модели Xiaomi Duka.
Что умеет
Это рулетка круглой формы, которую необходимо прокатить по поверхности, чтобы измерить ее длину. Причем максимальное расстояние устройства — 99 метров.
Кроме длины, Xiaomi Duka умеет измерять объем и расстояние. Полученные цифры отображаются на черно-белом дисплее с подсветкой.
Внутри установлен аккумулятор емкостью 200 мАч, заряжается устройство через разъем Тype-C.
Вес рулетки — всего 35 г.
Цена
На AliExpress рулетка Xiaomi Duka обойдется в $14,88.