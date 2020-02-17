Xiaomi Duka: Круглая электронная рулетка всего за $15

Новости технологии:Xiaomi продает электронную рулетку всего за $15.

Недавно мы писали про лазерный дальномер Xiaomi Mijia Duka 40m LS-P, теперь же рассказываем о еще одной модели Xiaomi Duka.

Что умеет

Это рулетка круглой формы, которую необходимо прокатить по поверхности, чтобы измерить ее длину. Причем максимальное расстояние устройства — 99 метров.

Кроме длины, Xiaomi Duka умеет измерять объем и расстояние. Полученные цифры отображаются на черно-белом дисплее с подсветкой.

Внутри установлен аккумулятор емкостью 200 мАч, заряжается устройство через разъем Тype-C.

Вес рулетки — всего 35 г.

Цена

На AliExpress рулетка Xiaomi Duka обойдется в $14,88.