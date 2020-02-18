TP-Link в Украине: компания анонсировала новые устройства для умного дома (Фото)

Новости технологии:Компания TP-Link анонсировала сегодня в Украине несколько новых устройств для умного дома: камеры Tapo C200, Tapo C100 и смарт-розетку Tapo P100.

TP-Link Tapo C200/C100

Старшая модель камеры Tapo C200 может похвастаться модулем, который бесшумно поворачивается на 360 градусов по горизонтали и на 114 градусов по вертикали. Устройство записывает видео с разрешением FHD на карту microSD c ёмкостью до 128 ГБ. Этого объёма хватит чтобы сохранить видео за последние 16 часов. Tapo C200 также имеет новую систему ночного видения, звуковое оповещение и датчик движения.

По словам компании, камеру Tapo C200 можно использовать в качестве видеоняни. Пользователь сможет наблюдать за маленькими детьми и домашними питомцами, а также общаться с ними через двустороннюю аудиосвязь с помощью встроенного динамика и микрофона. Младшая модель Tapo C100 отличается от старшей лишь своей конструкцией - её модуль не поворачивается.

TP-Link Tapo P100

Это розетка с Wi-Fi, которая может включать или выключать подключённые к ней устройства. Всё управление происходит через фирменное приложение на смартфоне.

Цены и когда ждать

Все три новинки появятся в продаже уже в ближайшие дни со следующими ценами:

TP-Link Tapo C200 - 1000 грн

TP-Link Tapo C100 - 900 грн

TP-Link Tapo P200 - 400 грн (или 1600 грн за комплект из четырёх розеток)