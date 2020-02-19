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Решила удивить: Apple готовит новый гаджет

Решила удивить: Apple готовит новый гаджет
21:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Компания Apple собирается представить совершенно новую для себя категорию устройств.

Последним таким новым устройством от Apple стали беспроводные наушники AirPods, вышедшие в 2016 году. С тех пор компания только обновляла существующие категории продуктов.

Если верить заявлению авторитетного инсайдера и аналитика Минг-Чи Куо, в 2020 году "яблочный" ассортимент пополнится трекером AirTags, слухи о котором появились уже давно, сообщает 9to5mac.

Особенности будущего гаджета Apple

Предполагается, что AirTags – это небольшие трекеры, которые пользователи смогут крепить к своим вещам, например, ключам или сумке, чтобы отслеживать их местоположение. Находясь вблизи от трекера, владельцы iPhone с чипом U1 смогут отслеживать его через камеру с помощью дополненной реальности.

Когда анонсируют AirTags

Пока не ясно, когда Apple представит AirTags. Это может произойти 31 марта, когда вероятно покажут iPhone 9, на WWDC 2020 вместе с iOS 14 или в сентябре вместе с новыми iPhone.

По словам инсайдера, выпуск AirTags запланирован на второй или третий квартал этого года. Он уверен, что до конца 2020-го Apple намерена наладить изготовление десятков миллионов устройств.

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Основным производителем называется Universal Scientific Industrial, на долю которого будет приходиться около 60% выпущенных гаджетов. Аналитик также предполагает, что в трекерах найдет применение чип Apple U1, впервые появившийся в прошлогоднем iPhone 11.

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