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Пятница, 21.02.2020
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Huawei на онлайн-презентации представит свои новинки (Фото)

Смотрите фото (5)
Huawei на онлайн-презентации представит свои новинки (Фото)
06:09 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Huawei решила провести онлайн-презентацию новых продуктов.

Компания Huawei решила провести презентацию новых продуктов 24 февраля, причем из-за коронавируса и отмены выставки MWC 2020 она пройдет в онлайн-режиме. В соцсетях уже появилось несколько рекламных постеров, намекающих на новинки.

Что покажут

Во-первых, ожидается новый складной смартфон Huawei Mate Xs. Он станет преемником прошлогоднего Mate X и получит чип Kirin 990 5G, усовершенствованный шарнирный механизм и более гибкий дисплей.

Во-вторых, постер намекает на анонс планшета. Возможно, это будет первый планшет компании с поддержкой 5G.

В-третьих, 24 февраля должен дебютировать ноутбук, очертания которого изображены на постере. «Мы представляем мир без границ», — пишет Huawei, возможно, намекая таким образом на тонкие рамки вокруг экрана.

Скорее всего, это будет новый представитель семейства MateBook.

И, наконец, у нас есть еще одно изображение, на котором можно распознать разные продукты, а подпись гласит: «Мы приглашаем вас присоединиться к нам онлайн и познакомиться с нашими последними инновациями в области интеллектуальных технологий». Поэтому вышеперечисленными гаджетами презентация точно не ограничится.

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Смартфон, Планшет, Huawei, Презентация.
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