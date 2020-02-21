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Пятница, 21.02.2020
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Xiaomi готовит революционную технологию (Фото)

Xiaomi готовит революционную технологию (Фото)
06:29 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Xiaomi возможно представит миру SIM-карту и карту памяти 2-в-1.

На многих смартфонах ради экономии места производители устанавливают гибридные слоты либо для двух SIM-карт, либо для одной SIM-карты и одной карты памяти. Некоторые устройства вообще не предусматривают разъем для карты памяти. Однако решение Xiaomi избавит пользователей от мучительного выбора и позволит использовать все и сразу.

Что придумали

В патенте описана оригинальная SIM-карта с поддержкой 5G, которая одновременно служит и картой памяти. То есть на одной стороне симка, на другой — компактная микросхема с чипом памяти.

В результате получается обычного размера карта, но 2-в-1. При этом накопитель поддерживает резервное копирование, восстановление данных и отвечает необходимым стандартам безопасности.

Появится ли на рынке готовое решение от Xiaomi — пока неизвестно.

Справедливости ради, Xiaomi — далеко не инноватор в этом вопросе. В прошлом году компания Ziguang Guowei представила SIM-карту с 5G и до 128 ГБ памяти.

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Смартфон, SIM, Xiaomi.
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