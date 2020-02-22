Apple готовит беспроводные наушники AirPods Pro Lite

Новости технологии:Apple готовит новые бюджетные наушники AirPods Pro Lite.

В новом отчете Digitimes говорится о том, что Apple готовит новые беспроводные наушники — AirPods Pro Lite (но название пока не точное).

Чего ждать

Судя по названию, это «облегченная» версия AirPods Pro, которая получит урезанный функционал и более доступную цену.

По данным отраслевых источников, основным поставщиком компонентов для новой модели станет компания Universal Scientific Industrial.

После выхода AirPods Pro Lite у Apple будет три ценовые категории наушников. Ожидается, что новая модель займет место между AirPods 2 за $159 и AirPods Pro, за которые просят $249.

По предварительной информации, официальный анонс запланирован на середину года, но его могут перенести из-за китайского коронавируса.