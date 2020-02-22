Долой дискриминацию: ИИ от Google больше не будет использовать гендерные теги

Новости технологии:Искусственный интеллект от Google для маркировки изображений больше не будет использовать теги "мужчина" и "женщина".

Google объяснила эти изменения "этическими правилами". Об этом компания сообщила изданию Business Insider.

В Google добавили, что изменения произошли по двум основным причинам — ИИ не всегда может сделать правильный вывод о половой принадлежности человека только на основе его внешности. Кроме того, эти данные могут дискриминировать отдельные категории людей по расовым, возрастным или гендерным признакам. Исследователи объяснили, что данные о гендерной идентичности крайне редко используются в текущих работах.

В первую очередь изменение коснется сервиса Google Cloud Vision API. Он предоставляет инструмент, позволяющий разработчикам автоматически получать текстовое описание содержимого на изображениях.

Business Insider протестировал обновленный Google’s Cloud Vision API. Журналисты отметили, что изменение уже вступило в силу. К примеру, вместо того, чтобы пометить тестовую фотографию как "мужчина" или "женщина", API добавил к ней тег "человек".

"Искусственный интеллект может показаться беспристрастным, но многие алгоритмы показали свою предвзятость по отношению к полу, возрасту или расе. Недавнее исследование, проведенное Национальным институтом стандартов и технологий, показало, насколько предвзятым может быть алгоритм. Это правильный шаг со стороны Google", — отметили в Business Insider.