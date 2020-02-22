Sanlepus B1: беспроводные наушники с защитой от брызг (Фото)

Новости технологии:Sanlepus B1: TWS наушники всего за $23,99

Мы нашли для вас на AliExpress еще одну интересную модель беспроводных наушников — Sanlepus B1.

Характеристики

Это TWS наушники с поддержкой Bluetooth 5.0, которые еще и защищены от брызг по стандарту IPX5. То есть их смело можно брать на тренировку. В комплекте есть специальное крепление на уши, с помощью которого вы точно не потеряете наушники.

Производитель обещает чистый, сбалансированный звук с шумоизоляцией и встроенные высокочувствительные микрофоны в каждом наушнике. Управление происходит либо касаниями по корпусу наушников (ответ на входящий вызов, воспроизведение музыки и т. д.), либо с помощью голосового помощника.

Автономность — до 9 часов, однако в комплекте идет зарядный кейс, благодаря которому время без подзарядки можно увеличить до 24 часов. Уровень заряда отображается на дисплее кейса, но есть и версия без него — она дешевле.

Цена

Версия с кейсом с дисплеем обойдется в $26,99, без дисплея — $23,99.