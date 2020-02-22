В сети опубликовали качественные рендеры Redmi Note 9 Pro

Новости технологии:Рендеры Redmi Note 9 Pro опубликовали в сети.

Летом прошлого года суббренд Xiaomi Redmi представил два новых смартфона: Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Теперь же на очереди новое поколение — Redmi Note 9 Pro, рендеры которого как раз опубликовали в сети.

Чего ждать

К сожалению, пока мы можем оценить лишь дизайн смартфона. Но он кардинально отличается от дизайна Redmi Note 8 и Note 8 Pro: вместо выреза-«капельки» для селфи-камеры предусмотрено круглое отверстие в экране, а вертикальное расположение модулей основной камеры заменили на горизонтальное.

Внизу — небольшой «подбородок», по бокам — кнопки управления.

Сканера отпечатков пальцев на задней панели нет, поэтому, скорее всего, он будет подэкранным.

По слухам, Redmi Note 9 Pro получит процессор MediaTek Helio G70 и невысокий ценник. Презентация ожидается в ближайшие месяцы.