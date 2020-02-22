Hipee WeCardio: "карманный" кардиограф от Xiaomi за $85

Новости технологии:Гаджет для здоровья: Портативный кардиограф Xiaomi Hipee WeCardio.

В прошлом году в экосистеме Xiaomi появился очень полезный гаджет для здоровья — портативный кардиограф Hipee WeCardio, который можно купить на AliExpress.

Что умеет

По сути, это небольшая пластина без проводов, которую всегда можно носить с собой даже в кармане. Весит она всего 33 г.

Гаджет позволит контролировать частоту сердечных сокращений и снимать электрокардиограмму, причем в любое время и в любом месте.

Для начала работы необходимо скачать специальное приложение и подключить Xiaomi Hipee WeCardio по Bluetooth к смартфону. После этого возьмите прибор между указательным и средним пальцами обеих рук, как на изображении. Несколько секунд — и результаты отобразятся на экране смартфона.

Если устройство выявит нарушения или патологии — пользователь получит предупреждение о необходимости визита к врачу.

Также можно установить обмен данными — например, чтобы дети следили за здоровьем своих пожилых родителей.

Цена

На AliExpress Xiaomi Hipee WeCardio можно заказать за $84,49.