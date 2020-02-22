Vivo Z6 5G появился на качественных рендерах (Фото)

Новости технологии:В сети появились изображения нового смартфона от vivo.

На просторах интернета появились качественные изображения нового смартфона компании vivo.

Что показали

Речь идёт о vivo Z6 5G. Рендерами устройства поделился индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore). Аппарат, согласно утечке, получит несколько градиентных расцветок корпуса. Кроме этого, его оснастят экраном с «подбородком» и отверстием в правом углу, обычным сканером отпечатков пальцев, а также квадро-камерой. Кстати, её дизайн очень похож на таковую в Huawei P40.

Что известно

vivo Z6 5G будет работать на восьмиядерном 7-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным модемом для сети пятого поколения. Его также оснастят энергоёмким аккумулятором на 5000 мАч. Другой информации о новинке пока нет.

Когда ждать

Ждать аппарат стоит на следующей неделе — 29 февраля. Презентация устройства пройдёт в Китае.