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AirPods X Generation: Apple готовит новые беспроводные наушники за $399

AirPods X Generation: Apple готовит новые беспроводные наушники за $399
05:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Apple вскоре может представить новые беспроводные наушники.

На днях мы писали о том, что Apple готовит новые «упрощенные» беспроводные наушники AirPods Pro Lite. Теперь же появилась информация о том, что к ним присоединится еще одна новинка — AirPods X Generation.

Что известно

Именно такая модель была замечена в базе данных системы учёта запасов сети магазинов розничной торговли Target. Известно, что они будут доступны в нескольких цветах и будут стоить, в отличие от AirPods Pro Lite, недешево — $399.

Похоже, это будут наушники премиум-класса, так как они на целых $150 дороже нынешних AirPods Pro. Возможно, это будут полноразмерные наушники для использования в студии.

По словам сотрудников Target, обычно цена в их базе указана точно, а вот название может быть другое. Так что новые наушники вряд ли будут называться AirPods X Generation, но точно будут дорогими.

Обычно производитель предоставляет информацию перед выходом продукта, так что официальный анонс AirPods X Generation уже скоро. Возможно, в марте, вместе с выходом iPhone 9 (или iPhone SE 2).

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Apple, Наушники, AirPods, AirPods X Generation.
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