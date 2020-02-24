Meizu17 получит дисплей с частотой обновления 90 Гц

Новости технологии:Meizu 17 выйдет в апреле с экраном 90 Гц.

Этой весной в честь своего 17-летия компания Meizu выпустит новый флагман Meizu 17. Пока информации о нем немного, однако некоторые подробности раскрывают скриншоты интерфейса.

Что известно

Итак, хорошая новость: Meizu 17 присоединится к большинству современных флагманов и получит OLED дисплей с частотой обновления кадров 90 Гц. Разрешение экрана — Full HD+ (2206×1080 точек).

Судя по скриншотам, пользователи сами смогут выбирать частоту обновления кадров — 90 либо 60 Гц.

Напомним, также Meizu 17 приписывают топовый процессор Snapdragon 865, поддержку 5G и круглый вырез для фронтальной камеры, врезанный в экран.

Дебютировать новинка должна чуть позже, чем ожидалось — в апреле.