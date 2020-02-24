Обновления MIUI 11 и FuntouchOS 10 отложены из-за коронавируса

Новости технологии:Коронавирус внес коррективы в сроки выхода обновлений MIUI 11 и FuntouchOS.

Из-за вспышки коронавируса в Китае остановилось производство, в результате чего не только сбиваются поставки гаджетов, но еще и задерживаются обновления для китайских смартфонов.

MIUI 11

Коронавирус внес свои корректировки в работу Xiaomi. Представители компании заявили, что с традиционными еженедельными бета-обновлениями MIUI 11 придется подождать.

Последнее обновление прошивки заняло около месяца. На днях была выпущена MIUI 11 beta 20.2.19 для смартфонов Xiaomi Mi CC9 Pro, Mi 9, Mi 8, Redmi K20 Pro, Mi 6, Redmi K30, Redmi K30 5G, Mi 10 и Mi MIX 2S. Однако Mi 9 и Redmi K20 Pro получат апдейт чуть позже, а обновление Redmi K30 отложено, поскольку оно еще не было протестировано.

Можно предположить, что выпуск стабильных обновлений MIUI 11 тоже будет отложен.

FuntouchOS

Это фирменная оболочка компании Vivo на базе Android 10. И ее запуск тоже пришлось перенести из-за коронавируса.

Vivo собиралась приступить к фазе бета-тестирования уже в этом месяце, но планы пришлось изменить. В результате первая публичная бета-версия FuntouchOS 10 появится лишь в конце марта.

Первыми FuntouchOS 10 получат смартфоны NEX 3, NEX 3 5G, NEX S, NEX Dual Display, X27 и X2 Pro.

Кстати, оболочка FuntouchOS 10 включает все основные возможности Android 10, но с переработанным интерфейсом. Это новые пиктограммы, анимация, живые обои и свечение по границам.

К слову, с аналогичными трудностями столкнулись OnePlus и Realme.