Sony официально представила свой новый флагманский смартфон Xperia 1 II

Новости технологии:Работает новый смартфон на базе флагманского процессора Snapdragon 865.

Презентация состоялась в рамках онлайн-трансляции, которую японский вендор провел на своем YouTube-канале.

Основные характеристики

Новинка получила 6,5-дюймовый 4K HDR OLED-дисплей 21: 9, как у прошлогоднего флагмана. Такое решение имеет ряд преимуществ: во время веб-серфинга на экране отображается больше информации, а работать с двумя приложениями одновременно еще удобнее.

Xperia 1 II получил 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 256 ГБ. Производитель также увеличил объем аккумулятора, по сравнению с прошлогодней моделью, теперь он на 4 000 мач. Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой панели. А на фронтальной панели разместили стереодинамики.

Кроме того, как и все поколения флагманских устройств Sony Xperia 1 II получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

Смартфон получил 5G модем с возможностью работы в сетях 6 ГГц. В Европе подключение 5G будет осуществляться модемом Qualcomm X55.

Камеры

Тогда, когда большинство производителей оборудуют свои смартфоны 108-мегапиксельными модулями, камеры Sony решили ограничиться тремя сенсорами на 12 Мп. Однако, камеры флагмана получили ряд улучшений, которыми ранее могли похвастаться разве что фотоаппараты Sony линейки Alpha.

Смартфон поддерживает съемку до 20 кадров в секунду в режиме серийной съемки (впервые для смартфона, по данным Sony).

Также он получил возможность вычислять AF / AE со скоростью до 60 раз в секунду.

Автофокус отслеживания глаз остался с прошлого года, однако сейчас работает даже, когда в кадре есть животные.

Sony говорит, что в этом году автофокусировки камеры охватывает 70 процентов кадра.

Sony также представила новое приложение Photo Pro, которое присоединяется к программе Cinema Pro, дебютировавшей в 2019 году. Целью приложения является предоставить пользователям больше ручного контроля над фотографией, что, как утверждает Sony, является подобным интерфейсом к фотокамере со сменными объективами.

Конечно, пользователи также смогут делать фотографии, используя более типичный интерфейс камеры для смартфонов.

Что касается оборудования камеры, у смартфона есть три модуля основной камеры и 3D-датчик iToF, который помогает фокусироваться. Все три камеры оснащены 12-мегапиксельными датчиками, аналогично iPhone 11 Pro.

Характеристики модулей камеры:

12 Мп (Sony IMX555, 1/2,6")

12 Мп (1/1,7", OIS)

12 Мп (1/3,4", OIS, трехкратный оптический зум)

датчик iToF

На передней панели расположена 8-мегапиксельная селфи-камера.

Если пользователь чаще снимает видео, а не фото, новое устройство Sony увеличивает максимальную частоту кадров для записи 4K до 60 кадров в секунду и 120 кадров в секунду для 2K видео. Sony также говорит, что смартфон улучшил запись звука, благодаря его способности фильтровать шум ветра.

Звук

Что касается звука, Sony объявила, что Xperia 1 II является первым в мире смартфоном со встроенным декодированием 360 Reality Audio, новым аудиоформатом, который Sony запустила прошлой осенью. Это объектный пространственный аудио формат, благодаря которому кажется, что звук поступает со всех сторон.

Новый стандарт работы с 5G

Также японский производитель представил версию Sony Xperia Pro. Главной особенностью устройства старая работа в сети 5G mmWave. Особенность этой технологии в большей скорости передачи данных.

Срок mmWave обозначает конкретную часть радиочастотного спектра между 24 ГГц и 100 ГГц, которые имеют очень короткую длину волны. Этот раздел спектра почти не используется, поэтому технология mmWave имеет целью значительно увеличить количество доступной пропускной способности. Низкие частоты сильнее перегружены телевизионными и радиосигналами, а также текущими сетями 4G LTE, которые обычно достигают между 800 и 3000 МГц.

Еще одно преимущество этой короткой длины волны состоит в том, что она может передавать данные еще быстрее, хотя расстояние ее передачи короче.

Дата выхода и цена

Смартфоны поступят в продажу уже весной. Однако цену устройств на презентации не сообщили.