Huawei P40 и P40 Pro: известна дата анонса смартфонов

Новости технологии:Сегодня компания Huawei провела крупную презентацию в Барселоне, в ходе которой назвали дату анонса флагманов Huawei P40 и P40 Pro.

По словам генерального директора Huawei Ричарда Ю (Richard Yu), Huawei P40 и P40 Pro будут представлены 26 марта на специальном мероприятии в Париже.

По-видимому, если компания уже назначила дату, то коронавирус уже никак не повлияет на проведение презентации.

К сожалению, больше никаких подробностей о смартфонах Ричард Ю не рассказал, но мы уже знаем многое благодаря утечкам.

Напомним, флагманам приписывают Super AMOLED дисплеи с врезанными фронтальными камерами, процессор Kirin 990 и основную камеру в прямоугольном блоке. У младшей версии будет 3 модуля, у старшей — 4. А вот сервисов Google, скорее всего, не будет.