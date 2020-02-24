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Huawei P40 и P40 Pro: известна дата анонса смартфонов

Huawei P40 и P40 Pro: известна дата анонса смартфонов
21:55 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Сегодня компания Huawei провела крупную презентацию в Барселоне, в ходе которой назвали дату анонса флагманов Huawei P40 и P40 Pro.

По словам генерального директора Huawei Ричарда Ю (Richard Yu), Huawei P40 и P40 Pro будут представлены 26 марта на специальном мероприятии в Париже.

По-видимому, если компания уже назначила дату, то коронавирус уже никак не повлияет на проведение презентации.

К сожалению, больше никаких подробностей о смартфонах Ричард Ю не рассказал, но мы уже знаем многое благодаря утечкам.

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Напомним, флагманам приписывают Super AMOLED дисплеи с врезанными фронтальными камерами, процессор Kirin 990 и основную камеру в прямоугольном блоке. У младшей версии будет 3 модуля, у старшей — 4. А вот сервисов Google, скорее всего, не будет.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, Huawei P40 Pro, HUAWEI P40.
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