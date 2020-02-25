Microsoft подтвердила характеристики будущей Xbox Series X

Новости технологии:Точная дата начала продаж новой консоли и ее стоимость пока не обнародованы.

Как и предполагалось ранее, новая игровая консоль получит графический процессор с производительностью 12 TFLOPS, встроенный SSD и целый набор технологий для максимально комфортного игрового процесса.

Информация о технических характеристиках новой игровой приставки Xbox впервые появилась в интернете еще в конце прошлого года. Теперь же в Microsoft официально подтвердили спецификацию консоли.

Как и сообщалось ранее, производительность графического процессора Xbox Series X составит 12 TFLOPS — в восемь раз больше, чем у оригинальной версии Xbox One. Основной процессор будет восьмиядерным на архитектуре Zen 2: его рабочая частота — 3,6 ГГц. Также у приставки будут встроенный SSD со скоростью чтения данных до 2 Гб/с и порт HDMI 2.1.

Новая консоль поддерживает технологию Variable Rate Shading, которая дает возможность определять приоритетность обработки отдельных эффектов для определенных сцен и персонажей вместо того, чтобы равномерно тратить ресурсы графического процессора на каждый пиксель. Это также обеспечит более стабильную кадровую частоту без ухудшения качества изображения.

Технология DirectX Raytracing даст максимально реалистичные освещение и отображение игровых объектов, а функция Quick Resume позволит быстро переключаться между несколькими поставленными на паузу играми без полной их загрузки. Еще одна технология, которая позволит сделать игровой процесс наиболее приятным, — Dynamic Latency Input, сокращающая задержку между консолью и экраном.

Владельцы Series X также получат доступ к играм для всех предыдущих версий Xbox.

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