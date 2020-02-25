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Samsung Galaxy M31 с бюджетной батареей представлен официально

Samsung Galaxy M31 с бюджетной батареей представлен официально
13:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Устройство получило флагманский Super AMOLED экран, а также мощную батарею.

Samsung презентовала новый смартфон-бюджетник Galaxy M31.

Этот смартфон презентовали на индийском рынке.

Характеристики Samsung Galaxy M31

Дизайн. Galaxy M31 оснащен 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном. Его разрешение – Full HD + (2340 x 1080 пикселей). Это безрамочный Infinity-U-дисплей, то есть фронтальную камеру разместили в небольшом каплевидном вырезе вверху экрана.

Производительность. Новинка получила процессор Exynos 9611, что работает с 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

Автономность. Это, пожалуй, главная фишка Samsung Galaxy M31. Емкость его батареи составляет 6000 мАч. Как заявляют в Samsung, этот смартфон будет работать на одном заряде до 21 часа при серфинге в интернете, до 26 часов видео, и до 2 суток разговаривать без перерыва.

Камери. Galaxy M31 оснащен сразу 4 модулями камеры:

64-мегапиксельный модуль с сенсором Samsung GW1, светодиодной вспышкой и диафрагмой f/1,8,

8-мегапиксельная ультраширококутна камера (угол обзора 123 градусов, диафрагма f/2,2)

5 Мп датчик глубины с диафрагмой f/2,2

5 Мп для макросъемка с диафрагмой f / 2,2

Разрешение фронтальной камеры 32 Мп с апертурой f/2.0.

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Цена

Samsung Galaxy M31 пока доступен на индийском рынке.

Версия с памятью 6/64 ГБ оценена в 209 долларов (5 200 гривен)

Модификация с накопителем на 64 ГБ стоит 222 доллара (5 500 гривен).

Старт продаж в Индии – 5 марта.

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Все по теме:

Смартфон, Технологии, Телефоны, Техно, Samsung Galaxy M31.
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