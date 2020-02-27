Нот всего семь: ИИ сгенерировал все возможные мелодии и поставил юристов в неловкое положение

Новости технологии:Программисты сгенерировали все возможные мелодии и сделали их общедоступными.

Два программиста-музыканта Дэмиен Рил и Ноа Рубин с помощью ИИ cгенерировали все возможные мелодии в формате MIDI и сделали их общедоступными под лицензией Creative Commons Zero (добровольный отказ от всех прав). Так они хотят остановить иски к независимым музыкантам, которых обвиняют в плагиате.

Для этого программисты сначала определили каждую мелодию, которая содержится в пределах одной октавы. Затем алгоритм начал перебирать возможные комбинации нот, создавая мелодии из 8 нот и 12 бит — как объяснили программисты, этот процесс очень похож на подбор пароля. Система может генерировать 300 тыс. комбинаций в секунду. Всего они получили 68,7 млрд комбинаций — по их словам, именно столько мелодий теоретически может существовать.

Они отметили, что независимые музыканты тратят время и деньги, когда судятся из-за плагиата в своих песнях, хотя они никогда не слышали "оригинала". Рил и Рубин надеются, что, выпустив мелодии публично, они не дадут многим авторам предстать перед судом.

"Может, если цифры существуют с начала времен, а мы их просто используем, тогда и мелодии ― просто математика, просто факты, которые не защищены авторским правом", ― объясняет Рил.

Однако оценки юристов, с которыми поговорило издание VICE, разнятся. Одни отмечают, что этот проект фактически опубликовал все возможные мелодии и сделал их общественным достоянием. Другие специалисты возражают, что суды, несмотря на это, будут продолжать проводить экспертизы и выяснять, содержится ли плагиат в тех или иных песнях, рассматривая степень схожести произведений друг с другом.

"Действительно ли эта тактика работает в суде, еще только предстоит выяснить. Как известно, авторское право является сложным и часто бессмысленным. Трудно сказать, будет ли суд считать программистов авторами мелодии, которая стала популярной у другого автора", — отмечает VICE.