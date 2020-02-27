Fujifilm презентовала миниатюрный фотоаппарат моментальной печати (Видео)

Компания Fujifilm анонсировала новый фотоаппарат моментальной печати Instax Mini 11, спустя три года после выхода его предшественника Mini 9. Instax Mini 11 намного тоньше, чем Mini 9. Он оснащён функцией автоматической экспозиции, которая распознаёт уровень окружающего освещения при нажатии кнопки спуска затвора, и режимом макро. Также в Mini 11 есть режим селфи и две специальные кнопки спуска затвора на корпусе. Ожидается, что Instax Mini 11 поступит в продажу в середине марта по цене $70.