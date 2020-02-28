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В Google Translate появились новые языки

В Google Translate появились новые языки
05:12 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:В Google Translate добавили пять новых языков.

С 2016 года компания Google не добавляла в свой переводчик новые языки. Похоже, разработчики решили наверстать и немного обновили сервис.

Что нового

Теперь в Google Translate есть киньяруанда, одия (ория), татарский, туркменский и уйгурский. Всего на этих языках говорят более 75 миллионов человек по всему миру и после их добавления список Google Translate расширился до 108 языков.

Сервис поддерживает перевод текста и веб-сайтов для каждого из этих языков, а также виртуальный ввод с клавиатуры для киньяруанда, татарского и уйгурского языков. Команда Google Translate заявляет, что их девиз:

«Позвольте всем, везде, понимать мир и выражать себя на разных языках»

 

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Google, Google Translate.
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