В Google Translate появились новые языки

Новости технологии:В Google Translate добавили пять новых языков.

С 2016 года компания Google не добавляла в свой переводчик новые языки. Похоже, разработчики решили наверстать и немного обновили сервис.

Что нового

Теперь в Google Translate есть киньяруанда, одия (ория), татарский, туркменский и уйгурский. Всего на этих языках говорят более 75 миллионов человек по всему миру и после их добавления список Google Translate расширился до 108 языков.

Сервис поддерживает перевод текста и веб-сайтов для каждого из этих языков, а также виртуальный ввод с клавиатуры для киньяруанда, татарского и уйгурского языков. Команда Google Translate заявляет, что их девиз:

«Позвольте всем, везде, понимать мир и выражать себя на разных языках»