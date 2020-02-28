На украинском рынке скоро появится флагман Realme X2 Pro (Фото)

Новости технологии:Realme выходит на украинский рынок.

Молодая китайская компания Realme (суббренд OPPO) выходит на украинский рынок с большим ассортиментом устройств.

Что известно

В интернет-магазине Citrus появилась отдельная страница с новинками компании. Например, оформить предзаказ уже можно на флагман Realme X2 Pro, который работает на прошлогоднем топовом чипе Snapdragon 855+. Он также может похвастаться 90-герцовым AMOLED-дисплеем, быстрой зарядкой на 65 Вт и квадро-камерой с главным модулем на 64 Мп. За аппарат просят 12 000 грн.

Также в ассортименте есть среднебюджетный смартфон Realme XT на базе SoC Snapdragon 712, бюджетник Realme C2 за 2800 грн, три модели наушников, включая Realme Buds Air с беспроводной зарядкой и портом USB-C за 1500 грн. Ещё можно будет приобрести смарт-браслет Realme Band за 560 грн и переносной аккумулятор Realme Power Bank за 700 грн.

Напоминаем, благодаря доступности устройств компанию уже называют "убийцей Xiaomi". В Realme заявляют, что компания уже установила рекорд на рынке. Во время анонса нового флагманского смартфона Realme X50 представители компании рассказали об их успехах, передает Gizchina.