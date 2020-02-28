Baldur’s Gate 3: кадры с игровым процессом "утекли" в сеть (Фото и видео)

Новости технологии:Baldur’s Gate 3: скриншоты геймплея утекли в сеть.

Не успела Larian Studios показать первый геймплей Baldur’s Gate 3 в рамках конференции на PAX East, как кадры с игровым процессом «утекли» в сеть.

Что известно

Французский сайт Jeux Actus раньше времени опубликовал скриншоты с Baldur’s Gate 3, на которых игроки могут увидеть боевую и диалоговую системы. По классике жанра, геймерам предстоит управлять отрядом бойцов и раздавать им приказы во время битв.

В классических ролевых играх сражения проходят в реальном времени, а игроку выдают тактическую паузу для размышлений. Все же в Baldur’s Gate 3, судя по скриншотам, может появиться пошаговая боевая система. Возможно, игроки смогут переключаться между этими системами, как в Pillars of Eternity 2.

Судя по скриншотам, Larian готовит разветвленную диалоговую систему, когда игрок может выбирать реплики для ответов и вопросов. К тому же камера расположена близко к собеседнику, а на сверху издалека, позволяя рассмотреть его внешность и броню.

Полноценно оценить игровой процесс Baldur’s Gate 3 геймеры смогут уже 27 февраля в 22:30 (по Киеву) на презентации Larian Studios в рамках PAX East.