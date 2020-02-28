Скачать
Пятница, 28.02.2020
Минздрав: Грипп для Украины сейчас опаснее, чем коронавирус
Минздрав: Грипп для Украины сейчас опаснее, чем коронавирус
Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса
Шахтер выстоял в Лиссабоне и прошел Бенфику в Лиге Европы (Видео)
Шахтер выстоял в Лиссабоне и прошел Бенфику в Лиге Европы (Видео)
Рецепт дня: Разноцветные блинчики (с натуральными красителями)
Рецепт дня: Разноцветные блинчики (с натуральными красителями)

Baldur’s Gate 3: кадры с игровым процессом "утекли" в сеть (Фото и видео)

Смотрите фото (3)
Baldur’s Gate 3: кадры с игровым процессом "утекли" в сеть (Фото и видео)
05:29 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Baldur’s Gate 3: скриншоты геймплея утекли в сеть.

Не успела Larian Studios показать первый геймплей Baldur’s Gate 3 в рамках конференции на PAX East, как кадры с игровым процессом «утекли» в сеть.

Что известно

Французский сайт Jeux Actus раньше времени опубликовал скриншоты с Baldur’s Gate 3, на которых игроки могут увидеть боевую и диалоговую системы. По классике жанра, геймерам предстоит управлять отрядом бойцов и раздавать им приказы во время битв.

В классических ролевых играх сражения проходят в реальном времени, а игроку выдают тактическую паузу для размышлений. Все же в Baldur’s Gate 3, судя по скриншотам, может появиться пошаговая боевая система. Возможно, игроки смогут переключаться между этими системами, как в Pillars of Eternity 2.

Судя по скриншотам, Larian готовит разветвленную диалоговую систему, когда игрок может выбирать реплики для ответов и вопросов. К тому же камера расположена близко к собеседнику, а на сверху издалека, позволяя рассмотреть его внешность и броню.

Полноценно оценить игровой процесс Baldur’s Gate 3 геймеры смогут уже 27 февраля в 22:30 (по Киеву) на презентации Larian Studios в рамках PAX East.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Игра, Baldur’s Gate 3, PAX East.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
02 "Коронавирус ни кого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
03 "Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
04 "Синдром компьютерных глаз": как не потерять зрение
05 Президент Украины подписал решение о гособоронзаказе до 2023 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ГБР сообщило о подозрении чиновнику ВСУ
ГБР сообщило о подозрении чиновнику ВСУ
ЕС не признает выданные Россией в Крыму паспорта
ЕС не признает выданные Россией в Крыму паспорта
Костинский не будет судится с каналом &quot;112 Украина&quot;
Костинский не будет судится с каналом "112 Украина"
Как у Кэрри: Сара Джессика Паркер создала босоножки в стиле своей героини
Как у Кэрри: Сара Джессика Паркер создала босоножки в стиле своей героини
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь