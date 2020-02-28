Mi A3 от Xiaomi получит обновление до Android 10, но позже

Новости технологии:Угроза коронавируса: Xiaomi отложила обновление Android 10 для Mi A3.

Компания Xiaomi планировала выпустить Android 10 для бюджетника Mi A3 в середине февраля, но прошивка так и не вышла. Сейчас появилась информация почему.

Что известно

По словам одного из работников индийского подразделения компании, анонс системы отложили. Разработчики не успели закончить работу над обновлением из-за вспышки коронавируса (COVID-19). В ближайшее время ПО пройдёт сертификацию и производитель объявит новые сроки развёртывания.

Чего ждать

С обновлением Android 10 Xiaomi Mi A3 получит все основные особенности этой версии «зелёного робота». Например, изменённый интерфейс, тёмную тему для системы и приложений, функцию Smart Reply, новые жесты управления, а также обновления безопасности через магазин Play Store и многое другое.