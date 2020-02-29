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Samsung показала новые версии "умных часов" Galaxy Watch Active 2 (Фото)

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Samsung показала новые версии "умных часов" Galaxy Watch Active 2 (Фото)
05:29 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Samsung представила две новые версии смарт-часов Galaxy Watch Active 2.

«Умные» часы Samsung Galaxy Watch Active 2 дебютировали в августе прошлого года, а теперь Samsung представила две новые версии: Golf Edition и LTE Aluminum.

Что нового

Samsung Galaxy Watch Active 2 Golf Edition, как и следует из названия, — это специальная версия для любителей гольфа. Она поставляется с приложением Smart Caddy, которое предоставляет информацию о более чем 40 000 полей для гольфа по всему миру и измеряет дистанцию полета мяча.

На выбор есть две версии: 44 мм в черной расцветке и 40 мм в розовом цвете. Цены — $323 и $300 соответственно. Часы точно будут продаваться в США и Великобритании, а вот о доступности в других странах информации пока нет.

Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE Aluminum — это LTE-версия часов (и снова спасибо, Кэп). На выбор тоже два размера, но три расцветки: Black, Silver и Pink Gold. Цены такие же — $323 за 44 мм версию и $300 за 40 мм.

Эта версия будет доступна в Европе и «некоторых странах Азии».

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Samsung, Часы, Смарт-часы, Galaxy Watch Active 2.
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