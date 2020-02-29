Какая себестоимость Xiaomi Mi 10: специалисты поделились расчетами

Новости технологии:Специалисты рассказали, сколько Xiaomi зарабатывает на смартфонах Mi 10.

Обычно любознательные специалисты и журналисты высчитывают себестоимость смартфонов Apple и Samsung, но в этот раз ребята с Techinsights решили посчитать, сколько стоят комплектующие нового флагмана Xiaomi Mi 10. Дело в том, что новое поколение Mi подорожало, чем остались недовольны многие поклонники бренда, поэтому интересно узнать, какова себестоимость Xiaomi Mi 10.

Сколько?

Для расчета себестоимости взяли Xiaomi Mi 10 5G с 12/256 ГБ памяти. При этом учитывалась только цена на детали.

В результате вышла сумма $440. При этом в Китае за Xiaomi Mi 10 просят от $573 до $673 в зависимости от конфигурации. Версия с 12/256 ГБ как раз самая дорогая — $673.

Однако это не значит, что с каждого проданного смартфона Xiaomi кладет в карман $233: себестоимость не учитывает расходы на разработку, продвижение, налоги, транспортировку и т. д. Но, для сравнения, себестоимость iPhone 11 Pro Max с 512 ГБ памяти - $490, хотя в магазинах за него просят $1184.