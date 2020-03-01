Бюджетный Wi-Fi репитер от iMice (Фото)

Новости технологии:Wi-Fi репитер iMice за уникально маленькие деньги — всего 10$.

Если вам надо усилить сигнал WiFi или расширить зону покрытия — репитер вам в помощь. И мы как раз нашли интересную модель компании iMice на AliExpress.

Что умеет

Его можно использовать и как повторитель сигнала, и как основной модем, может подключаться к Ethernet или Wi-Fi. То есть его можно использовать в домах для усиления сигнала в дальних комнатах или на улице либо подключить к проводной сети для трансформации в беспроводную.

Репитер включается в розетку, при этом каких-либо дополнительных креплений не понадобится. Все кнопки управления находятся на корпусе: включение, доступ к сети, активность LAN, режим WPS.

Скорость передачи данных — до 300 Мб/с. Поддерживает беспроводные сети с частотой 2,4 ГГц.

В комплекте сам репитер, вилка для подключения (есть выбор), кабель LAN и инструкция.

Габариты репитера 75×111 мм.

Цена

Стоит усилитель сигнала iMice $9,36 за версию в белом цвете и $10,3 за черную расцветку.