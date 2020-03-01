Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
Трамп сообщил о начале вывода американских военных из Афганистана
Трамп сообщил о начале вывода американских военных из Афганистана
Трамп лично встретится с лидерами Талибана
Трамп лично встретится с лидерами Талибана
Ливерпуль потерпел первое поражение в АПЛ
Ливерпуль потерпел первое поражение в АПЛ
Рецепт дня: Мясные "вафли" из фарша
Рецепт дня: Мясные "вафли" из фарша

Redmi Note 8 Pro начал обновляться до Android 10 и за пределами Китая

Redmi Note 8 Pro начал обновляться до Android 10 и за пределами Китая
05:51 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Redmi Note 8 Pro наконец начали получать Android 10.

В августе прошлого года компания Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. В ноябре Redmi Note 8 Pro получил новую прошивку MIUI 11, но все еще на базе старого Android 9. Пока Android 10 получили только гаджеты в Китае, однако наконец обновление начало выходить и за пределами Поднебесной.

Кто обновился

Итак, владельцы смартфонов Redmi Note 8 Pro наконец начали получать Android 10. Правда, пока только в Пакистане.

Странно, но прошивка получила пометку «EU». Это подразумевает рынок Европы, хотя обновление вышло в Пакистане. В любом случае, без сомнений, скоро прошивку получат и европейские пользователи.

Обновление MIUI 11 v.11.0.2.0.QGGEUXM весит 1,9 ГБ и включает февральский патч безопасности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Xiaomi, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США
02 Первая леди Украины отказалась от натурального меха
03 Глава УГКЦ сделал необычный подарок Папе Римскому (Фото)
04 Гончаренко зарегистрировал в Раде законопроект, который "позволит уволить директора НАБУ"
05 Внеочередное заседание Рады: повестка дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе возник сильный пожар в жилом доме: есть пострадавшая (Фото)
В Одессе возник сильный пожар в жилом доме
Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
В Одессе квартирный вор открыл стрельбу в подъезде многоэтажки
В Одессе квартирный вор открыл стрельбу в подъезде многоэтажки
Для худеющих: какие каши полезны при диете
Для худеющих: какие каши полезны при диете
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь