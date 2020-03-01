Redmi Note 8 Pro начал обновляться до Android 10 и за пределами Китая

Новости технологии:Redmi Note 8 Pro наконец начали получать Android 10.

В августе прошлого года компания Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. В ноябре Redmi Note 8 Pro получил новую прошивку MIUI 11, но все еще на базе старого Android 9. Пока Android 10 получили только гаджеты в Китае, однако наконец обновление начало выходить и за пределами Поднебесной.

Кто обновился

Итак, владельцы смартфонов Redmi Note 8 Pro наконец начали получать Android 10. Правда, пока только в Пакистане.

Странно, но прошивка получила пометку «EU». Это подразумевает рынок Европы, хотя обновление вышло в Пакистане. В любом случае, без сомнений, скоро прошивку получат и европейские пользователи.

Обновление MIUI 11 v.11.0.2.0.QGGEUXM весит 1,9 ГБ и включает февральский патч безопасности.