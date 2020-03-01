Для OnePlus 6 и OnePlus 6T вышло обновление OxygenOS 10.3.2

Новости технологии:OnePlus 6 и OnePlus 6T получили OxygenOS 10.3.2.

Вслед за OxygenOS Open Beta 5, разработчики OnePlus выпустили стабильную версию системы для OnePlus 6 и OnePlus 6T.

Что известно

Прошивка вышла с номером OxygenOS 10.3.2 и весит всего 80 МБ. В неё установили свежий патч безопасности (февральский). Также разработчики исправили мелкие недочёты в ПО и устранили проблему с мерцанием экрана во время разблокировки устройства.

Когда ждать

Обновление, как обычно, распространяют волнами. Если же вы не хотите ждать OTA, то систему для OnePlus 6T можно скачать по ссылке и установить вручную. Для OnePlus 6 архив появится позже.