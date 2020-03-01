Samsung Galaxy A41 показали на качественных рендерах (Фото и видео)

Новости технологии:Samsung Galaxy A40 засветился на свежих рендерах.

Инсайдер OnLeaks, совместно с изданием Pricebaba, опубликовал качественные рендеры преемника Samsung Galaxy A40.

Что известно

Новинку назовут Galaxy A41. Аппарат получит пластиковый корпус и вытянутый AMOLED-дисплей Infinity-U на 6-6.4 дюйма. На вырезе должны установить 25-мегапиксельную фронтальную камеру. На задней стороне устройства разместят тройную основную. Её дизайн похож на таковой в Galaxy A51и Galaxy A71. Главный сенсор будет с разрешением 48 Мп.

Сканера отпечатков пальцев на корпусе не видно. Его, судя по всему, установят под дисплеем. Смартфон также получит порт для зарядки USB-C и разъём для наушников. Ещё ему приписывают аккумулятор на 3500 мАч с быстрой 15-ваттной зарядкой, чип MediaTek Helio P65, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ и Android 10 из коробки.

Когда ждать

Когда представят смартфон, информации пока нет.

Напомним, сейчас Samsung также работает над планшетом Galaxy Tab S6 Lite и бюджетным смартфоном Galaxy A11.