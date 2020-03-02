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Huawei представила новый бюджетный смартфон Enjoy 10e (Фото)

Huawei представила новый бюджетный смартфон Enjoy 10e (Фото)
05:27 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Huawei Enjoy 10e: Смартфон с 6,3-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением HD+.

Сегодня компания Huawei представила новый бюджетник серии Enjoy — Huawei Enjoy 10e.

Характеристики

Смартфон получил 6,3-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением HD+ (720×1600 пикселей), соотношением сторон 20:9 и вырезом-капелькой для фронтальной камеры. Экран занимает 88.4% площади передней панели.

Внутри установлен процессор Helio P35 в связке с 4/6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ хранилища. Аккумулятор довольно емкий — 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт. Также заявлена поддержка обратной проводной зарядки. А вот сканера отпечатков пальцев нет.

Основная камера двойная: 13 Мп (f/1.8) и 2-мегапиксельный датчик глубины (f/2.4). Фронтальная камера 8-мегапиксельная (f/2.0).

Помимо этого, есть поддержка Bluetooth 5.0, 3,5 мм разъем для наушников и операционная система Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.

Сколько?

Huawei Enjoy 10e оценили в $143 за версию с 4/64 ГБ памяти и $171 (6/128 ГБ). На выбор есть три цвета: белый, черный и зеленый.

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Смартфон, Huawei, Enjoy 10e.
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