AWEI G20BLS: беспроводные наушники всего за $17

Новости технологии:AWEI G20BLS: бюджетные беспроводные наушники с удобным шейным ободком.

Мы нашли для вас еще одну интересную модель наушников на AliExpress — AWEI G20BLS.

Что это

Это беспроводные наушники с удобным шейным ободком, которые отлично подойдут для прогулок, бега и занятий спортом.

Кнопки управления расположены на специальном блоке, есть также микрофон, поэтому наушники можно использовать в качестве гарнитуры. Есть функция магнитного замка, когда наушники примагничиваются друг к другу.

Наушники поддерживают Bluetooth 4.2 и имеют двойные динамики.

Одно из главных преимуществ модели — это автономность. Здесь установлены два аккумулятора емкостью по 110 мАч. По словам производителя, одного заряда хватит на 14 часов прослушивания музыки, 15 часов разговоров в качестве гарнитуры и в общем 600 часов в режиме ожидания. На зарядку потребуется около 3 часов.

Цена

Стоят наушники AWEI G20BLS $16,55. Сейчас в наличии есть только серая расцветка.